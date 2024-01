Attraverso una lunga nota, la Formula 1 ha fatto sapere di aver respinto la richiesta di Andretti, e al momento quindi non ci sarà l’undicesimo team nei prossimi anni. Dopo una serie di motivazioni, queste le conclusioni: “Il nostro processo di valutazione ha stabilito che la presenza di un’undicesima squadra non fornirebbe, da sola, valore al campionato. Il modo più significativo in cui un nuovo concorrente apporterebbe valore è quello di essere competitivo. Non crediamo che il richiedente sia un partecipante competitivo. La necessità per qualsiasi nuova squadra di avere una fornitura obbligatoria di propulsori, potenzialmente per un periodo di diverse stagioni, sarebbe dannosa per il prestigio e la posizione del campionato”.

“Sebbene il nome Andretti porti un certo riconoscimento per i fan della Formula 1, la nostra ricerca indica che la Formula 1 apporterebbe valore al marchio Andretti piuttosto che il contrario. L’aggiunta di un’undicesima squadra comporterebbe un onere operativo per gli organizzatori della gara, sottoporrebbe alcuni di loro a costi significativi e ridurrebbe gli spazi tecnici, operativi e commerciali degli altri concorrenti. Non siamo stati in grado di identificare alcun effetto positivo materiale atteso sui risultati finanziari di CRH, come indicatore chiave del puro valore commerciale del campionato. Sulla base della domanda così com’è, non crediamo che il richiedente abbia dimostrato in che modo potrebbe aggiungere valore al campionato. Concludiamo che la richiesta di partecipare non dovrebbe avere esito positivo. Considereremmo diversamente una richiesta per l’ingresso di una squadra nel campionato 2028 con un propulsore General Motors, sia come squadra ufficiale General Motors o come squadra cliente General Motors che progetta internamente tutti i componenti consentiti. In questo caso ci sarebbero ulteriori fattori da considerare in relazione al valore che il richiedente apporterebbe al campionato, in particolare rispetto all’introduzione di un nuovo prestigioso OEM nello sport come fornitore di power unit”.

Articolo in aggiornamento