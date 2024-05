Formula 1 | Norris, a Miami arriva la ricompensa per la fiducia alla McLaren [VIDEO]

Formula GP Miami Norris – Intervenuta a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Vicky Piria ha analizzato la splendida vittoria ottenuta da Lando Norris sul circuito che si snoda attorno al’Hard Rock Stadium, precisando come il britannico abbia riscattato la ricompensa che meritava dopo aver riposto la propria fiducia nelle potenzialità del team McLaren.

Nonostante le tante difficoltà delle ultime stagioni, caratterizzate da una vettura che spesso non si è rivelata in linea con le aspettative, l’inglese ha sempre scelto di gareggiare con i colori della compagine con sede a Woking, lavorando duramente per garantire a se stesso e alla squadra i migliori piazzamenti possibili. Uno sforzo che nell’ultimo anno ha permesso alla squadra non solo di risalire la classifica, ma anche di ripresentarsi con forza nella sfida con Red Bull e Ferrari.

Norris, ricordiamo, ha ottenuto la vittoria a Miami davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc. Più indietro Oscar Piastri, in lotta per le posizioni di vertice ma costretto alla 13° piazza a seguito di un contatto con Carlos Sainz (rottura dell’ala anteriore e conseguente pit stop supplementare mentre stazionava al quarto posto). Appuntamento tra due settimane ad Imola per il prossimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.