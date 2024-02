F1 | Politica e Petronas smentiscono una trattativa per il ritorno della Malesia in calendario

F1 GP Malesia Petronas – Nonostante la “bomba” lanciata ieri mattina da diversi media locali, Petronas ha categoricamente smentito una trattativa con Liberty Media per il ritorno in calendario del Gran Premio della Malesia, appuntamento presente in calendario fino alla fine della stagione 2017. Secondo quanto riportato dalla società petrolifera malese, Sepang non sarebbe interessata ad un nuovo ritorno in Formula 1, soprattutto per una questione puramente economica. Sulla stessa linea d’onda si è espresso anche il Ministro dello Sport malese, Hannah Yeoh, precisando come lo Stato al momento non possa permettersi un nuovo impegno nel Circus.

Sepang in calendario nel 2026, secca smentita dalle parti interessate

“Per ora non possiamo permetterci di organizzare una gara di Formula 1. Rimane uno sport molto costoso, per vari motivi, e non è nelle nostre idee attuali lanciarci in un nuovo progetto di questo tipo”, ha affermato la Yeoh. Dello stesso avviso anche la Petronas: “Petronas prende atto delle notizie circolate il 31 di Gennaio in merito a un possibile ritorno della Formula 1 in Malesia a partire dal 2026. Vogliamo confermare che non abbiamo avuto alcun tipo di conversazione riguardante la possibilità di riavere in calendario il Circuito Internazionale di Sepang”.