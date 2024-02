Formula 1 | Alonso pronto a negoziare un nuovo contratto con l’Aston Martin

Formula 1 Aston Martin Alonso – In un documentario a lui dedicato prodotto da DAZN Espana, intitolato “Fernando – Revelado”, Alonso ha parlato delle sue intenzioni per il medio e lungo periodo, precisando come i miglioramenti mostrati dall’Aston Martin a cavallo tra il 2022 e il 2023 – uniti alla crescita esponenziale registrata dal prodotto F1 nelle ultime annate – lo stiano spingendo a valutare un nuovo accordo con la stessa scuderia per il 2025 e il 2026.

Alonso pronto a proseguire la propria avventura

“Ho vissuto una stagione incredibile con l’Aston Martin e i risultati di quest’anno sono serviti per un totale reset a livello mentale. Tornare sul podio, spingersi verso la vittoria e vedere il lavoro della squadra di gara in gara mi hanno garantito un boost non indifferente sia in termini di motivazione che di desiderio. La popolarità della Formula 1 aumenta di anno in anno e abbiamo sempre più giovani interessati a questo sport. I circuiti sono pieni, il calendario è ricco di eventi e la gente non vede l’ora di scoprire come andranno i week-end di gara. Questo sport è sulla cresta dell’onda e di certo non voglio godermi questo periodo dal divano. Sono pronto a gustarmi tutto ciò da qui”.

Il bilancio della prima stagione con Aston Martin

Al primo anno con i colori della scuderia inglese, ricordiamo, l’iberico ha ottenuto complessivamente otto podi, totalizzando un totale di 206 punti che gli sono valsi il quarto posto nella graduatoria assoluta del Campionato piloti. Un bottino di spessore, soprattutto se si considerando le difficoltà affrontate dalla squadra nel 2022, che lo spagnolo intende migliorare già nel corso del prossimo mondiale di Formula 1.