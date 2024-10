Ferrari | Messico, Sainz davanti a tutti nelle libere: “Possiamo migliorare ancora”

Venerdì molto solido per Carlos Sainz a Città del Messico. Lo spagnolo ha portato la sua Ferrari al vertice, confermando le ottime sensazioni degli ultimi tempi con la SF-24, una vettura che ha chiaramente assorbito al meglio gli aggiornamenti introdotti dopo la pausa estiva. Dopo il dominio mostrato ad Austin e l’ottima performance nelle prime due sessioni di libere, la Scuderia di Maranello si candida come una delle favorite per la vittoria di domenica. Il madrileno si è detto soddisfatto del lavoro svolto, nonostante abbia dovuto testare principalmente le gomme prototipo nelle PL2, come tutti i team. Tuttavia, resta cauto: guai a sedersi sugli allori.

“Nel complesso la mia è stata una giornata positiva, visto che sono riuscito a completare il programma concordato e a lavorare sul bilanciamento e l’assetto, specie nella prima sessione – ha detto Sainz. Nella seconda abbiamo dovuto girare con la C4, il che ci ha permesso di raccogliere dati utili soprattutto in configurazione gara per quel che riguarda il passo. Il turno di domani mattina sarà molto importante per lavorare in prospettiva qualifica perché sicuramente lì c’è margine per migliorare, anche se l’inizio di oggi è stato incoraggiante”.