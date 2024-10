GP Città del Messico | McLaren, Norris indietro: “Non ho delle buone sensazioni”

Venerdì particolarmente complicato per Lando Norris e la McLaren in Messico. Il pilota britannico ha chiuso al quinto posto la sua giornata, a due decimi e mezzo dalla miglior prestazione di Carlos Sainz con la Ferrari. Nella seconda sessione di prove libere, le varie scuderie hanno dovuto provare le gomme prototipo della Pirelli in vista del 2025, e il team di Woking ha girato a più riprese con mescole più morbide rispetto alla Scuderia di Maranello, anche per quel che riguarda il giro veloce, e questo certamente fa suonare un campanello d’allarme nella compagine leader del mondiale. L’inglese ammette come ci sia da recuperare, evidentemente le cose non stanno andando per il verso giusto.

“Non ho avuto sensazioni grandiose – ammette Norris. Ho fatto pochi giri rispetto agli altri, c’è del terreno da recuperare. E’ difficile però avere un buon feeling su questo tracciato perché c’è sempre poca aderenza, ma sono sicuro che domani andrà meglio, anche se ripeto, non sono stato molto a mio agio oggi quindi dovremo assolutamente rimontare. Ho il nuovo fondo rispetto a Oscar, abbiamo fatto delle prove comparative ma non c’è un grosso guadagno a quanto pare. Sicuramente domani proveremo ad essere nella lotta: oggi sono dietro, c’è del lavoro da fare e vedremo come andrà”.