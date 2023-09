F1 | Dopo quindici vittorie la Red Bull di Horner scende dal podio

Per la prima volta, quest’anno, a vincere non è la Red Bull. Si interrompe così la striscia positiva del team di Christian Horner: quindici vittorie consecutive in una stagione, dieci di Verstappen, numeri impressionanti che resteranno comunque nella storia dello sport. Certo è che vedere la Red Bull così in crisi sembrava pure utopia solo qualche giorno fa. Verstappen si è lamentato, ha fatto apportare modifiche, è sceso dalla macchina senza neanche aspettare che i meccanici la sollevassero in pit-lane e non le ha mandate a dire in radio. La quinta posizione, al netto di quanto accaduto nel weekend, non può che essere un grande risultato, tutto sommato: sicuramente il tempismo della Safety Car – al ventesimo giro – e della VSC – uscita subito dopo il pit di Max e Perez – non ha aiutato i due piloti di Horner, partiti con gomma hard per allungare lo stint iniziale. Come si dice, anche i ricchi piangono e un crollo del genere sembra essere a questo punto quasi fisiologico. Ne mancano ancora sette, però, e di sicuro Horner ritornerà a sorridere prima di quanto pensiamo.

“Per prima cosa, congratulazioni alla Ferrari. Carlos ha fatto una grande gara ed è riuscito a tenersi la vittoria. E’ stata certamente una gara eccitante, mentre noi siamo stati sfortunati. La Safety Car non sarebbe potuta arrivare in un momento peggiore, ed ha distrutto qualsiasi nostra chance di puntare alla vittoria. E’ un peccato, ma guardalo al lato positivo: il ritmo di Max alla fine, e poi i sorpassi di Checo dal fondo, entrambi hanno messo in piedi delle buone performance – ha dichiarato il team principal – sapevamo che la nostra striscia positiva sarebbe finita prima o poi, ma diamo credito alla squadra. Quindici vittorie consecutive non sono roba da niente, e le dieci di Max sono altrettanto incredibili. Pensiamo a questo e concentriamoci sul Giappone, con la voglia di ritornare a vincere”.

