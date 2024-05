GP Miami | McLaren: Norris e Piastri in terza fila, ci si aspettava qualcosa in più?

Ci si aspettava qualcosa in più dalla McLaren, la quale monopolizza la terza fila nella griglia di partenza del Gran Premio di Miami. Norris e Piastri non sono riusciti a fare meglio specialmente della Ferrari, probabilmente vero target del team di Woking in questo weekend, e gli aggiornamenti apportati sulla MCL38 del britannico avevano dato speranze risultate poi vane. In più, Lando è stato centrato in pieno da Alonso nella Sprint e per questo è stato subito costretto al ritiro. Insomma, un sabato negativo nel complesso, e per stessa ammissione dei piloti, questo era il risultato migliore possibile. La confusione nel box papaya si è palesata quando in Q3, Norris è sceso in pista con le gomme medie, secondo lui simili alle soft come prestazioni.

“Non c’è molta differenza tra medie e soft – ha detto l’inglese. In alcuni punti sentivo meglio le gialle, in altri le rosse, ma abbiamo faticato più rispetto a ieri, anche perché non avevo la stessa fiducia nella vettura e devo capire perché. Credo che non avrei potuto chiedere molto di più dalle qualifiche. Il team ha fatto un ottimo lavoro per rimettere in sesto la vettura dopo la Sprint, quindi li ringrazio dopo lo sfortunato incidente in cui siamo stati coinvolti in mattinata. Comunque la quinta e sesta posizione sono positive per noi come squadra, è quello che meritiamo ed è tutto ciò che abbiamo in questo momento, quindi posso dire che siamo stati in grado di massimizzare il risultati e cercheremo di conquistare un buon numero di punti”.

“Sono abbastanza contento – ha dichiarato Piastri. E’ sembrata una buona sessione di qualifiche, la macchina è stata costante per tutto il tempo. Non credo ci fosse di più da fare, quindi devo essere soddisfatto. La squadra ha fatto un buon lavoro, vediamo cosa riusciremo a fare in gara”.