F1 | GP Imola, la pole è tutta di Verstappen: “Sono incredibilmente felice, non me l’aspettavo”

Sembrava che quest’oggi il poleman potesse cambiare nome e cognome rispetto alla supremazia vista finora in stagione sul giro secco. E invece, ancora una volta, Max Verstappen ha firmato la pole position anche nelle qualifiche di Imola con un giro assolutamente sensazionale. Una pole che porta il tre volte campione del mondo ad eguagliare Alain Prost (1993) a quota sette pole consecutive da inizio anno e un’altra leggenda come Ayrton Senna a quota otto di fila.

Statistiche incredibili che, qualora ce ne fosse ancora bisogna, certificato come un assoluto top driver l’alfiere della Red Bull che aveva iniziato in salita il weekend del Santerno.

“Finora è stato un weekend difficile, anche stamattina – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Sono incredibilmente felice di essere in pole qui, non me l’aspettavo. Però abbiamo fatto degli ultimi cambiamenti prima delle qualifiche e che ci hanno fatto sentire un pochino meglio. Sono riuscito a spingere maggiormente. Essere qui al limite, toccando al ghiaia, ti fa pompare il cuore. L’adrenalina è altissima”.

Verstappen poi, parlando del record eguagliato di Senna, ha detto: “È stato un grande inizio anno, è anche molto speciale a 30 anni dalla sua scomparsa proprio su questa pista. Sono molto soddisfatto di quello che ho fatto oggi, per certi versi è un bel modo per ricordarlo. È stato un pilota di Formula 1 incredibile, specialmente nei giri di qualifica. Bella giornata per me e per il team, sono molto contento”.