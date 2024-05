F1 | Sauber, Bottas e Zhou esclusi in Q1

Miami – Sabato a digiuno di punti per la Sauber. Nella Sprint Race Zhou e Bottas terminano rispettivamente in undicesima e quattordicesima posizione; in qualifica, invece, le due Sauber non riescono ad entrare in Q2: il cinese è ultimo, ma avanza di una posizione grazie alla penalità di Daniel Ricciardo. Bottas, invece, manca l’ingresso nel Q2 per soli dieci millesimi.

Bottas: “Possiamo ancora lottare per i punti”

“Non ci è successo molto durante la Sprint Race: sono rimasto bloccato in un trenino alla partenza e non ho più avuto possibilità di sorpassare. Abbiamo sfruttato la Sprint per massimizzare le nostre conoscenze sul set-up, per essere pronti alle qualifiche e alla gara. Le modifiche del set-up hanno fatto la differenza, la vettura è nettamente migliorata – ha spiegato Valtteri – il primo giro è stato pulito, ma poi siamo stati sfortunati col traffico. Abbiamo comunque fatto dei buoni progressi durante il weekend e ci siamo avvicinati al Q2, ci mancava gusto un decimo. Tutto sommato, possiamo ancora giocarcela domani, il nostro passo era decente e sono sicuro che, con una buona partenza e strategia, potremo lottare per i punti”.

Zhou: “Ho fiducia nel nostro passo gara”

“La mia Sprint è stata abbastanza piatta: sono partito diciassettesimo e sono rimasto bloccato in un trenino di DRS e sorpassare era difficile, ma siamo riusciti ad approfittare degli errori altrui. Comunque, ho visto dei progressi promettenti rispetto all’inizio del weekend, sopratutto in termini di passo gara. La qualifica, invece, è finita prima del previsto e dovrò partire dal fondo della griglia. Non sono riuscito a fare il mio giro perché tutti cercavano di tenersi la posizione in pista, sono addirittura arrivato ruota a ruota con Oscar Piastri in curva uno, e anche questo mi ha tolto tempo. Se avessimo fatto un tempo pulito forse sarei riuscito a lottare per il Q2. Non abbiamo velocità sul giro veloce e su questo continuiamo a lavorare, ma sono positivo per il passo gara e credo che ci permetterà di recuperare posizioni in gara”.