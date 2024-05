GP Imola | Verstappen fa la storia: ottava pole consecutiva come Senna

Le qualifiche del Gran Premio di Imola, appuntamento attesissimo dai tifosi italiani, hanno regalato emozioni e numerosi colpi di scena. A conquistare una pole position mostruosa è ancora lui, Max Verstappen, che entra nella storia per aver eguagliato Ayrton Senna come numero di pole position consecutive (otto, considerando considerando Abu Dhabi 2023, ndr). Il pilota della Red Bull ha registrato il suo miglior tempo in 1:14.746, precedendo la McLaren di Oscar Piastri che però è sotto investigazione per un episodio di impeding ai danni di Kevin Magnussen.

Terza posizione per l’altra McLaren di Lando Norris che precede le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ci si aspettava di più dalla scuderia di Maranello considerate le brillanti libere.

George Russell segue in sesta posizione, davanti alla RB di Yuki Tsunoda e al compagno di squadra, Lewis Hamilton. A chiudere la TOP 10, troviamo l’altra RB di Faenza di Daniel Ricciardo e la Haas di Nico Hulkenberg.