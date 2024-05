F1 | GP Imola, la carica di Piastri: “Credo che possiamo lottare per qualcosa in più del secondo posto”

Anche ad Imola, almeno fino alle qualifiche disputate questo pomeriggio, la McLaren ha mostrato di poter contare su una monoposto molto competitiva che è arrivata ad un passo dalla pole position firmata dalla Red Bull di Max Verstappen. A vincere il duello interno alla squadra di Woking, in questo sabato, è stato Oscar Piastri che nell’ultimo e deciso tentativo è riuscito a mettersi davanti al compagno di squadra Lando Norris per soli 17 millesimi.

L’australiano però dovrà comparire a breve dinanzi al collegio dei commissari per l’impeding che lo ha visto protagonista ai danni della Haas di Kevin Magnussen nella prima manche di qualifiche.

“Il mio giro è stato piuttosto buono, ho pasticciato un po’ all’ultima curva però qui è difficilissimo fare un giro perfetto – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Sono molto contento. Mi sono trovato molto a mio agio in macchina, fin dal momento in cui sono andato in pista ieri. Sono arrivato vicinissimo alla pole, ma sono molto contento. Era da un po’ che non venivo qui dopo le qualifiche e sono cotnento di come stia andando finora il weekend”.

Piastri, completando il proprio pensiero, ha detto: “Se possiamo lottare per qualcosa in più? Io credo di sì. In passato avrei detto di no, però con le nostre prestazioni recenti mi viene voglia di dire di sì. Vedremo cosa riusciremo a fare. Sicuramente abbiamo avuto il passo per tutto il weekend. Non si possono mai escludere Max e la Red Bull, l’abbiamo appena visto, però la fiducia è alta. Qui non è facile fare sorpassi, ma pensiamo di poter fare qualcosa di buono”.