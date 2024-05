F1 | GP Imola, Norris: “Giro ottimo, non vedo l’ora che arrivi domani”

Anche l’appuntamento di Imola sta premiando la McLaren che è sceso in pista con una vettura competitiva come dimostrano il secondo e terzo tempo ottenuti rispettivamente da Oscar Piastri e Lando Norris nelle qualifiche odierne. Norris, che nella precedente gara di Miami è riuscito finalmente ad eliminare lo zero dalla caselle delle vittorie salendo così per la prima volta sul gradino più alto del podio di Formula 1, ha perso il confronto con il compagno di squadra dovendosi così “accontentare” della P3.

Ma nessun dramma per l’alfiere inglese già proiettato alla gara che lo vedrà scattare dalla seconda fila con la Ferrari di Charles Leclerc.

“Il mio giro è stato ottimo – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Siamo andati vicinissimi al primo posto, perché eravamo in tre in un decimo. Per noi come team è stata un’ottima giornata e un ottimo weekend finora. Oscar ha fatto un grande lavoro e lo stesso vale per Max. È entusiasmante, siamo vicinissimi e non vedo l’ora che arrivi domani”.

Norris, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “All’improvviso ci stiamo abituando alla vittoria, quantomeno ci stiamo avvicinando. Essere davanti alla Ferrari è un bel risultato per noi. Domani sarà una belle gara e speriamo sia emozionante da guardare anche per noi all’interno della macchina. Tutto si deciderà tra prima curva, strategie, pit stop: sarà una gara difficile”.