GP Las Vegas | Horner solidale con la Ferrari dopo l’incidente di Sainz

Farà molto discutere l’incidente di Carlos Sainz. Nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, il pilota della Ferrari ha preso in pieno un tombino, danneggiando irreparabilmente telaio, motore, batterie e cambio. Questo vuol dire che lo spagnolo non prenderà parte alle PL2, semmai inizieranno a questo punto, visto che la FIA ha ordinato che venga messa in sicurezza tutta la pista. Dopo appena dieci minuti infatti, le PL1 sono state annullate, anche perché altri piloti hanno subito grossi danni come Ocon e Zhou, mentre Sainz stesso ha accusato anche un po’ di mal di schiena dopo l’impatto a piena velocità. Christian Horner, team principal della Red Bull è solidale con Vasseur e la Ferrari per quanto accaduto.

“Devono controllare tutti i tombini per farci correre in sicurezza – ha detto Horner a Sky Sports. Queste vetture stanno andando ad altissima velocità e molto vicine al suolo, dobbiamo assicurarci che tutto sia sicuro, e bisogna anche essere flessibili: è un peccato per i tifosi che sono venuti a vedere le macchine correre, ma la sicurezza viene prima di tutto, spero non ci voglia troppo tempo. Ho sentito dei danni alla vettura di Ocon e ho fatto una breve chiacchierata con Fred, ovviamente il danno sulla Ferrari è piuttosto significativo. Per quanto riguarda il resto del weekend, credo che si debba fare una sessione più lunga del solito, magari la terza”.