GP Las Vegas | Questa F1 è triste: le prove libere 2 non prima delle 11:00 (2:00 di notte locali)

E’ davvero vergognoso quanto sta accadendo a Las Vegas. La prima sessione di prove libere è durata dieci minuti per via di un tombino saltato in pieno rettilineo e che ha distrutto la Ferrari di Carlos Sainz, costretto a sostituire telaio, motore, batterie e cambio per il resto del weekend. Anche Ocon ha dovuto mettere una nuova struttura monoscocca, mentre il fondo di Zhou è stato danneggiato. Per questo motivo la FIA ha deciso di annullare il turno di prove per far sì che gli addetti controllino per filo e per segno tutte le zone della pista lunga più di sei chilometri. Per questo motivo, la seconda sessione prevista per le 9:00 del mattino (mezzanotte a Las Vegas) non inizierà prima delle 11:00, e questo vuol dire per i piloti correre a notte fonda. Una situazione surreale, vergognosa, e che di Formula 1 non ha nulla a che fare. E’ stata una giornata davvero triste per lo sport che più amiamo, e ancora purtroppo ci saranno altri due giorni in questa caciara delirante.



