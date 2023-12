Formula 1 | Wolff stronca la stagione della Mercedes

Formula 1 Mercedes Wolff – Nonostante il secondo posto nel mondiale Costruttori, ottenuto ad Abu Dhabi ai danni della Ferrari, Toto Wolff non ha usato mezze misure per valutare la stagione della Mercedes. In un’intervista concessa alla Bild, l’austriaco ha attribuito all’annata del team anglo-tedesco un bel “3”, precisando come Lewis Hamilton e George Russell – a causa delle carenze tecniche della W14 – non siano mai riusciti a battagliare ad armi pari con la Red Bull, soprattutto da metà stagione in avanti. Qualcosa di estremamente negativo che la squadra dovrà lasciarsi alle spalle in vista del 2024.

Wolff e il parere negativo sulla stagione della Mercedes

“Il cronometro non mente mai e in generale abbiamo ottenuto un rispettabile secondo posto nel mondiale Costruttori. Allo stesso modo, però, non abbiamo mai avuto una reale possibilità contro la Red Bull. Sono un racer e per forza di cose non posso che dare una valutazione negativa sull’annata. Il risultate finale merita un 3. Ho parlato di recente con Ola Källenius, il presidente del consiglio d’amministrazione Mercedes, e mi ha chiesto che tipo di cambiamenti possiamo apportare per cambiare la situazione. Nella stessa conversazione ha anche detto che non c’è persona al mondo di cui si fida più di me e questo mi da fiducia”.

Mercedes, una rivoluzione totale rispetto al passato

Come raccontato dallo stesso Wolff in una recente intervista rilanciata ai media britannici, Mercedes non userà mezze misure per la vettura che scenderà in pista nei test pre-season di Sakhir, in Bahrain. La W15, rispetto alla W14, offrirà numerose novità in quasi ogni area, dal telaio all’aerodinamica passando per la meccanica. Una rivoluzione a 360° varata da James Allison – tornato al timone di comando dello staff tecnico – che dovrà garantire ai piloti una vettura in grado di giocarsela alla pari con Max Verstappen e la Red Bull.