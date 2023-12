F1 Williams Albon – Parole di apprezzamento da parte di James Vowles nei confronti di Alexander Albon. Dopo il 2022 di adattamento, il thailandese è riuscito a prendersi sulle spalle gli obiettivi ambiziosi della Williams, ottenendo una serie di risultati che gli hanno garantito il ruolo di prima guida anche nel confronto con il deludente Logan Sargeant. Un perno importante che James Vowles, team principal della compagine, ha voluto “coccolare” in vista di un 2024 che per forza di cose dovrà vedere la gloriosa scuderia con base a Grove battagliare per target importanti, soprattutto dopo il percorso di crescita tecnico e umano avviato quest’anno.

Albon e l’attestato di stima da parte di Vowles

“Credo che gli appassionati non hanno ancora visto il meglio di Alex. E’ entrato in questo ambiente quando ancora era giovane ed acerbo, ma adesso si è totalmente trasformato. Ha una fiducia incredibile, anche grazie alle prestazioni degli ultimi due anni, ed è in grado di portare al limite la vettura senza alcun tipo di problema. Crede in se stesso e nelle potenzialità della nostra squadra. Quest’anno ha concluso tante grandi gara, ma su tutte vanno evidenziate le prove di Silverstone, Montreal e Monza. In queste occasioni è stato letteralmente perfetto”.

L’anno di Albon in Williams

Alla seconda stagione con i colori della compagine inglese, Albon ha ottenuto in totale 27 punti (13° piazzamento complessivo), finendo in top dieci in diversi appuntamenti della stagione. Una passo in avanti importante rispetto al 2022 che ha confermato l’ottima strada intrapresa insieme alla squadra, soprattutto sul piano tecnico. Non è dato sapere la scadenza dell’attuale contratto, il quale è stato siglato ad agosto del 2022 su base pluriennale.