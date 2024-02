Formula 1 | Wolff rammaricato per le tempistiche dell’annuncio Hamilton-Ferrari

Formula 1 Wolff – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Autosport, Toto Wolff è tornato a parlare del clamoroso annuncio che ha portato Lewis Hamilton alla corte della Ferrari per la stagione 2025 di Formula 1, precisando come le tempistiche abbiano penalizzato e non poco le mosse di mercato della Mercedes.

Se la comunicazione dell’inglese fosse arrivata solo qualche settimana prima, infatti, la compagine capitanata da Toto Wolff avrebbe potuto sondare soluzioni ad oggi non percorribili come quelle di Lando Norris e Charles Leclerc, piloti che hanno recentemente blindato i propri contratti con McLaren e, appunto, Ferrari. Un vero peccato, citando le parole dell’austriaco, che costringerà la compagine anglo-tedesca a valutare altre strade per il 2025.

Wolff e le parole sulla tempestica dell’annuncio

“Non voglio essere precipitoso nelle mie parole, ma immagino che qualche settimana fa avremmo potuto discutere alcuni contratti ad oggi bloccati. Parliamo di soluzioni che avremo potuto analizzare per il futuro. Sarebbe stato interessante, ma purtroppo la tempistica dell’annuncio ci ha un pò penalizzato”.

La rosa dei piloti per il post Hamilton

Oltre al terzo pilota Mick Schumacher, ricordiamo, nella rosa dei candidati in mano a Wolff figurano due opzioni di grande spessore come Fernando Alonso e Sebastian Vettel, anche se molto difficili da realizzare, e la gioventù di Andrea Kimi Antonelli, pupillo dello stesso Manager austriaco e pronto a fare il proprio debutto in Formula 2 con il team Prema. Vedremo come si svilupperanno queste voci nel corso dei prossimi mesi.