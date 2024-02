Formula 1 | Marko apre alla conferma di Perez in Red Bull nel 2025

Formula 1 Marko Perez – Intervistato dai media austriaci, Helmut Marko non ha escluso a priori una possibile conferma di Sergio Perez in Red Bull per quello che riguarda la stagione 2025 di Formula 1. Secondo l’austriaco, la posizione del messicano a Milton Keynes – apparsa in forte dubbio già quest’anno a causa dei tanti alti e bassi degli ultimi due campionati – dipenderà esclusivamente dai piazzamenti che quest’ultimo otterrà nel 2024. Un vero e proprio “ultimatum” che l’ex Racing Point non dovrà sottovalutare per il proprio futuro nel Circus.

Marko apre alla conferma di Perez

“Non abbiamo preso alcuna decisione per il prossimo futuro. In definitiva, se Checo avrò una buona stagione, è molto probabilmente che la formazione di piloti resterà la stessa. Molto dipenderà da ciò che otterremo nel 2024”.

Red Bull, il taccuino di Marko

Oltre alla conferma di Perez, ricordiamo, nel taccuino di Helmut Marko figurano i nomi di Alexander Albon, già pilota della Red Bull nel 2020, Daniel Ricciardo, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, oltre a diversi “talenti” che gara dopo gara si stanno facendo strada nelle categorie juniores. Un parterre agguerrito che proverà a strappare una grossa occasione per quello che riguarda la stagione che anticiperà la rivoluzione regolamentare prevista per il 2026.