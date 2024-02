F1 | Marko avverte Wolff sul futuro di Verstappen

F1 Marko Wolff – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di sport.de, Helmut Marko ha analizzato la rosa dei piloti da cui Mercedes dovrà pescare per la stagione 2025 di Formula 1, precisando come Toto Wolff – quasi certamente – proverà a strappare Max Verstappen dalla Red Bull.

Una condizione quanto scontata ma quanto improbabile, secondo l’austriaco, visto il forte rapporto che esiste tra l’olandese e la scuderia che da due anni a questa parte domina totalmente la scena grazie alle performance delle vetture di Adrian Newey. Inoltre, Marko, ha posto particolare attenzione sui fatti di Silverstone del 2021, precisando come il tre volte iridato non abbia assolutamente dimenticato la guerra verbale non solo con Lewis Hamilton, poi sconfitto nella corsa al titolo nella gara conclusiva di Abu Dhabi, ma anche con lo stesso Wolff.

Marko avverte Wolff

“Toto Wolff proverà a prendere Max Verstappen per la stagione 2025, ma non ci riuscirà. Fallirà. Max ha una buona memoria e non ha dimenticato la guerra verbale tra lui e la Mercedes dopo l’incidente con Lewis Hamilton a Silverstone nel 2021”.

Poche opzioni sul tavolo per il 2025

Oltre al terzo pilota Mick Schumacher, ricordiamo, nella rosa dei candidati in mano a Wolff figurano due opzioni di grande spessore come Fernando Alonso e Sebastian Vettel, anche se molto difficili da realizzare, e la gioventù di Andrea Kimi Antonelli, pupillo dello stesso Manager austriaco e pronto a fare il proprio debutto in Formula 2 con il team Prema. Vedremo come si svilupperanno queste voci nel corso dei prossimi mesi. Improbabili invece le strade che portano a Lando Norris e Charles Leclerc, visto che quest’ultimi hanno recentemente rinnovato il proprio contratto rispettivamente con McLaren e Ferrari.