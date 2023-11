Formula 1 | Williams, venerdì di qualifica difficile per Albon e Sargeant

Formula 1 GP Brasile Williams – Sensazioni contrastanti per Logan Sargeant e Alexander Albon nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese, 15° nella sessione ufficiale di ieri, è riuscito a mettere insieme un buon giro in Q1, ma non ha mostrato il passo necessario per guadagnarsi l’accesso alla Q3. Discorso diverso invece per il pilota statunitense, autore di un errore nel tentativo buono in Q1 che non gli ha permesso di accedere alla seconda manches.

“Il mio giro in Q1 è stato molto buono, ma penso che come squadra sappiamo che stiamo lottando con il bilanciamento, dato che è abbastanza semplice surriscaldare le gomme qui ad Interlagos”, ha affermato il thailandese. “Curva dopo curva non c’è modo di far rifiatare le gomme ed è una situazione che porta ad alzare e di molto le temperature. C’è ancora molto da imparare in vista di domenica e ritengo che la gara sarà focalizzata sulla gestione delle mescole. Abbiamo salvato un set di gomme soft che speriamo di possano dare una mano”.

Qui invece le parole di Sargeant: “In qualifica sentivo di avere il giusto ritmo, ma purtroppo ho commesso un errore in curva 10 che mi è costato la Q2. Sono deluso, ovviamente, ma ci sono degli aspetti positivi che possiamo analizzare. Non siamo stati veloci qui, ma siamo pronti a lavorare per migliorare”.