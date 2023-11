Formula 1 | GP Brasile, gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

Formula 1 GP Brasile Highlights – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una giornata caotica, caratterizzata sul finale da una vera e propria tempesta che si abbattuta sull’autodromo di San Paolo, Max Verstappen è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc, bravo a massimizzare le performance della propria SF-23.

In seconda fila hanno trovato posto le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, seguiti da Lewis Hamilton, Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell, penalizzato di due posizioni per impeding in pit lane. Completano la graduatoria della top dieci Sergio Perez ed Oscar Piastri. Appuntamento alle 15.00 di oggi per la qualifica Shoot-Out che stabilirà l’ordine di partenza della Sprint in programma sempre questa sera alle 19.30.