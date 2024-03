Formula 1 | Haas, bicchiere mezzo pieno dopo il week-end in Bahrain

Formula 1 Haas GP Bahrain – Moderata soddisfazione in casa Haas al termine dell’ultimo Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante il piazzamento fuori dalla zona punti ottenuto da Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, la squadra ha mostrato dei buoni passi in avanti sul fronte degrado gomme, rivelandosi in linea ai principali competitor per la top dieci. Una condizione importante, attesa dopo le difficoltà dello scorso anno, che permetterà adesso alla compagine statunitense di seguire uno sviluppo lineare e con basi certe. Magnussen, ricordiamo, ha chiuso la corsa al 12° posto, mentre Hulkenberg – a causa di un contatto con Lance Stroll in curva 1 – si è dovuto accontentare della 16° piazza.

Hulkenberg e una gara rovinata in curva 1

“È molto frustrante ed è stato uno scenario molto simile a quello dell’anno scorso alla curva 4 in partenza. La nota positiva è che il nostro passo di gara e il degrado delle gomme sono sembrati abbastanza ragionevoli rispetto agli altri piloti di metà classifica e penso che stiamo lottando con Williams, Sauber e RB. Prendiamo tutto ciò come un fatto positivo. Dopo la giornata di oggi ci saranno altri risultati, cose da migliorare e ottimizzare. Gedda è ovviamente un circuito molto diverso, con caratteristiche completamente differenti, quindi vedremo cosa riusciremo a ottenere, ma sembra che abbiamo una base molto migliore su cui lavorare rispetto all’anno scorso”.

Magnussen promuove il lavoro della Haas

“Sono abbastanza soddisfatto, anche se non al settimo cielo, visto che non abbiamo ottenuto punti. In generale, però, embra che quest’anno abbiamo una macchina che va un po’ meglio con le gomme. Non necessariamente più veloce dell’anno scorso ma almeno migliore con le gomme e credo che oggi lo abbiamo dimostrato. Tuttavia si tratta di una sola pista, di un solo pezzo di asfalto e di una sola serie di condizioni, quindi dobbiamo ancora dimostrarlo altrove. Sono state due settimane di lavoro positive, la squadra ha fatto un ottimo lavoro e siamo in una buona posizione. Dobbiamo solo trovare di più”.