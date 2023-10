Formula 1 | Williams in sofferenza nel venerdì di libere a Losail

Formula 1 qualifiche GP Qatar Williams – Tanta difficoltà per la Williams nel venerdì di qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa del vento e del poco grip offerto dalla pista, Alexander Albon e Logan Sargeant si sono ritrovati spesso a battagliare con la vettura, aspetto che li ha portati a chiudere la sessione ufficiale di ieri sera in 14° e 16° posizione. Un risultato certamente non in linea con le aspettative iniziali che dovrà spingere la compagine inglese a migliorare in vista della Shoot-Out e della Sprint in programma quest’oggi.

“Abbiamo affrontato solo una sessione di libere in cui la vettura ha letteralmente battagliato con il vento e l’equilibrio generale”, ha affermato il thailandese. “Non siamo riusciti a trovare un bilanciamento ottimale. E’ una situazione che può succedere quando affronti un fine settimana con la Sprint. Bisogna arrivare pronti e non è stato il nostro caso. E’ frustrante, chiaramente, ma per quanto possibile lavoreremo per migliorare la situazione”.

Qui invece le valutazioni di Sargeant: “E’ stata una buona giornata. Abbiamo compiuto un passo verso la giusta direzione e possiamo ulteriormente migliorare in vista della Shoot-Out e della Sprint. Credevo di avere del margine nel settore ad alta velocità, ma sfortunatamente non sono riuscito a migliorare nel mio giro buono, e credo che questo mi sia costato la qualificazione in Q2. Ad ogni modo ho trovato fin da subito il giusto feeling con la pista, il che è importante. Come squadra sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto tra libere e qualifiche. Siamo riusciti a porre la vettura in una buona finestra di utilizzo. C’è ancora del potenziale da estrarre, ma penso che più o meno tutti siamo nella stessa situazione. Vedremo”.