Formula 1 | Alonso, colpo di reni nel venerdì di qualifiche in Qatar

Formula 1 qualifiche GP Qatar Aston Martin – Prestazione interessante per Fernando Alonso nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Lo spagnolo dell’Aston Martin, veloce già dalle libere del mattino, è riuscito a portare – sfruttando anche le penalizzazioni per track limits alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri – la propria AMR23 in seconda fila, garantendosi una quarta piazza che fa ben sperare la squadra in vista della gara. Male invece Lance Stroll, lontano anni luce dal compagno di scuderia e autore del 17° riscontro cronometrico nella Q1 di questa sera.

“Sono felice della quarta posizione ottenuta nelle qualifiche di questa sera”, ha affermato lo spagnolo. “Si tratta di un buon piazzamento dopo diversi week-end in cui non siamo riusciti a mostrare una buona performance. Gestire la scivolosità della pista non è stato semplice, ma alla fine la vettura si è sempre rivelata veloce, fin dalle libere. Oggi abbiamo completato solo il primo passo, visto che domani avremo la Sprint e tutto potrà cambiare. Ci sono tanti punti in palio e dovremo essere bravi a massimizzare le prestazioni della vettura”.

Qui invece le parole di un deluso Stroll: “La sessione di qualifica è stata davvero deludente. Il mio primo giro è stato cancellato a causa dei track limits, mentre il secondo è stato abortito a causa del traffico. La tornata finale si è rivelata quindi da dentro o fuori e non è andata bene. La vettura era ok, ma purtroppo non avevamo il giusto ritmo. Domani avremo un’altra opportunità e nella Sprint cercheremo di imparare tutto quello che possiamo in vista della gara”.