F1 | GP Monaco, Albon regala alla Williams i primi punti della stagione

F1 GP Monaco Williams – Primo piazzamento stagionale in zona punti per Alexander Albon, autore del nono riscontro nell’ultimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il thailandese della Williams, bravo a gestire al meglio la strategia e le proprie gomme, ha condotto una gara attenta e priva di sbavature, sfruttando al massimo la splendida qualifica messa a “referto” nella giornata di sabato.

Un boccata d’ossigeno per la squadra che dovrà servire come leva per il prosieguo di questa annata. Peggio invece è andata a Logan Sargeant: lo statunitense, 15° sotto la bandiera a scacchi, è rimasto bloccato per parecchi giri alle spalle di Fernando Alonso e Daniel Ricciardo, aspetto che ha rovinato le sue gomme e quindi la strategia di gara stabilita con il team.

Albon regala alla Williams i primi punti della stagione

“Avrei voluto una gara leggermente più emozionante, ma alla fine sono felice per la zona punti. Questo nono posto ci regala i primi punti della stagione, il che significa tanto per noi. Spero che questo week-end sia un nuovo inizio dopo gli alti e i bassi di questa prima parte di campionato. E’ stata una gara frustrante perchè è stata una corsa lenta e dolorosa. Sentivo di avere più passo rispetto a Yuki, ma facevo fatica a rimanergli attaccato. In generale abbiamo aggiunto qualità alle prestazioni della vettura ed è bello vedere come questi primi aggiornamenti stanno dando i frutti sperati. Speriamo di mantenere questo ritmo nel proseguo dell’annata”.

Sargeant ancora fermo a quota zero

“La gara è stata complicata e sono rimasto per tutti i giri a guardare l’ala posteriore di chi mi stava davanti. Sono rimasto bloccato dietro Fernando e Daniel per molte tornate e le gomme, pian piano, hanno iniziato a consumarsi. Alla fine praticamente non mi era rimasto più nulla. Quando ho montato gomme nuove le sensazioni sono migliorate e con aria pulita sono riuscito a mostrare un buon ritmo. La zona punti di Alex deve servire da spinta per l’intera squadra. Quando entrambe le vetture avranno le stesse specifiche anche in termini di aggiornamenti potremo senza ombra di dubbio gareggiare per la zona punti”.