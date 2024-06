F1 | Albon in top dieci nel venerdì di libere caotico in Canada

Formula 1 Williams GP Canada – 9° e 12° riscontro per Alexander Albon e Logan Sargeant al termine del venerdì di libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il thailandese, fresco di piazzamento in zona punti a Monaco, ha sfruttato al meglio le condizioni mutevoli del circuito di Montreal, ottenendo diverse informazioni interessanti in vista di qualifiche e gara. Bene anche il pilota statunitense, competitivo in tutte le condizioni di utilizzo della vettura e voglioso di garantirsi il primo piazzamento a punti di questa stagione.

Albon, il punto sul venerdì in Canada

“Nel complesso abbiamo avuto una buona sessione di prove libere ed è stato divertente uscire e correre un pò di rischi. Sembra che avremo condizioni simili per tutto il fine settimana, quindi sono contento che abbiamo potuto fare qualche giro con le slick e le intermedie. La macchina è andata forte con entrambe le mescole e le slick si sono rivelate delle buone mescole, anche con il DRS chiuso. Il ritmo è sicuramente interessante. In tutti i miei giri di oggi ero tra il quarto e il nono crono, quindi in generale mi sento positivo per domani”.

Sargeant, feeling positivo dopo le libere

“Ovviamente è stata una giornata davvero sconvolgente. Considerando la situazione, nel suo complesso, non siamo riusciti a guidare in condizioni adeguate di asciutto o bagnato. Forse c’è stata un’occasione nelle FP1, ma non siamo riusciti a raccoglierla del tutto. Tuttavia la macchina è andata bene, anche se ci sono delle cose da migliorare. Penso che domani ci troveremo in condizioni meteorologiche simili. Alla fine, credo, si tratterà di avere la gomma giusta al momento giusto e di adottare la strategia corretta”.