F1 | Williams, in Canada nuove soluzioni per arginare il sovrappeso della FW45

F1 Williams GP Canada – Dopo il nono posto ottenuto da Alexander Albon a Monaco, Williams è pronta a confermarsi anche nel prossimo Gran Premio del Cadana, nono round di questo mondiale 2024 di Formula 1.

Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, Sven Smeets – DS della compagine britannica – ha confermato l’arrivo in vettura di alcune nuove componenti a Montreal, le quali dovrebbero arginare il problema del sovrappeso che la vettura si porta sul “groppone” da inizio di stagione. Un cambio di passo importante che dovrebbe garantire ad Albon e Logan Sargeant una vettura in grado di battagliare in pianta stabile per la top dieci della classifica.

Williams, Smeets conferma delle novità per il Canada

“Il risultato di Monaco ci ha parecchio soddisfatto e non vediamo l’ora di andare in Canada, dove l’anno scorso siamo riusciti a condurre una buona gara. Abbiamo in cantiere delle novità che dovrebbero ridurre la problematica del sovrappeso della monoposto”.