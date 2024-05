F1 | Williams festeggia a Monaco i primi punti della stagione

F1 Williams GP Monaco – Tramite le colonne ufficiali del sito Williams, Sven Smeets ha promosso a pieni voti il passo tenuto dalla scuderia inglese nell’ultimatum Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il Direttore Sportivo della compagine britannica, commentando il nono posto ottenuto da Alexander Albon, ha elogiato il lavoro di squadra condotto fin dalle prime libere di venerdì, evidenziando come l’installazione delle novità anche sulla vettura di Logan Sargeant permetterà al team inglese di guidare con ottimismo al prosieguo del campionato.

Sargeant, ricordiamo, ha chiuso la gara di domenica al 15° posto, faticando e non poco nel traffico di Fernando Alonso e Daniel Ricciardo (lo statunitense, pur avendo un ritmo rapido, non è riuscito a completare il sorpasso e la guida in scia ha compromesso in modo irreparabile il suo set di gomme hard).

Williams, la soddisfazione dopo il GP Monaco

“Segnare i primi punti della stagione è sempre una bella sensazione e siamo felici di aver conquistato il nono posto a Monaco. Essendo Monte Carlo, le basi del risultato domenicale sono state gettate nelle qualifiche del sabato. Ed è bello per il team avere finalmente tra le mani una vettura in grado di ottenere i risultati che tutti quanti ci aspettiamo. La gara, a causa della ripartenza dopo il regime di bandiera rossa del primo giro, è stata alquanto strana.

La maggior parte delle vetture, dopo il cambio gomme, hanno provato ad arrivare alla fine, azzerando di fatto il fattore strategico. Alex ha gestito bene le sue gomme dure perché era fondamentale tenerle nella giusta finestra di utilizzo, così da non sgranare le anteriori. La gara di Logan è stata più difficile perché ha trascorso la maggior parte del tempo nel traffico, ma una volta in aria pulita ha mostrato un ottimo ritmo”.