F1 | GP Canada, i momenti salienti della gara secondo Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 GP Canada – Intervenuto come da tradizione a Paddock Live, Matteo Bobbi ha analizzato i momenti salenti dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono round del mondiale 2024 di Formula 1, ponendo particolare attenzione sulla partenza e sul doppio sorpasso di Alexander Albon alla chicane, oltre che sul primo regime di Safety Car che di fatto ha permesso a Max Verstappen di prendere la leadership della corsa, grazie al giro in più compiuto da Lando Norris prima dello stop ai box. L’inglese, infatti, per ritardare la sosta è finito dietro la SC, aiutando di fatto la rimonta dello stesso Verstappen e di George Russell. Sopra il video con il commento del talent di Sky.