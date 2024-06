F1 | L’errore di Sainz priva Albon e la Williams di un possibile piazzamento in zona punti a Montreal

F1 Williams GP Canada – Grande delusione per Alexander Albon al termine dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In piena lotta per la zona punti, grazie ad una Williams “galvanizzata” dalle ultime novità tecniche introdotte sulla FW46, il thailandese è stato costretto al ritiro per un contatto involontario con Carlos Sainz, finito in testacoda in curva 5 e successivamente in mezzo alla pista.

Una manovra che ha colto alla sprovvista Albon, subito alle sue spalle, e che l’ha portato a centrarlo con conseguenti danni alla sua vettura. Un epilogo amaro che non rende merito alla corsa dell’ex Red Bull. Male, anzi malissimo, invece Sargeant: autore di due testacoda, di cui uno con violento contatto con le barriere, lo statunitense si è reso autore di diversi errori che non gli hanno permesso di sfruttare una ghiotta occasione in ottica punti.

Albon grande deluso della gara in Canada

“La conclusione della gara di domenica è stata abbastanza deludente. Potevamo raggiungere la zona punti e la vettura si è generalmente ben comportata per tutto il fine settimana. Non abbiamo preso rischi inutili e fino al contatto con Sainz eravamo riusciti a tenere un’ottima gestione della corsa. Era una gara di sopravvivenza e alla fine siamo rimasti incappati un’errore altrui. Purtroppo fa parte delle corse e possiamo farci ben poco. Non credo che in quella situazione avrei potuto fare qualcosa di diverso”.

Sargeant, che disastro

“Le condizioni della pista si sono rivelate difficili, soprattutto all’inizio della gara a causa dell’enorme quantità d’acqua presente sul nastro d’asfalto. C’era parecchio acquaplaning. Ho commesso diversi errori e due di questi mi hanno punito. Nel primo episodio ho perso il posteriore, ma alla fine sono riuscito a riprenderlo in qualche maniera. Qualcosa che non si è verificato in quello successivo, visto che sono finito contro le barriere. Sono deluso da me stesso. Abbiamo avuto un buon ritmo quando siamo riusciti a mettere insieme dei giri puliti. Prenderemo ciò di buono che abbiamo fatto per migliorare in vista dei prossimi appuntamenti”.