Formula 1 | Albon in Canada per confermarsi in zona punti

Formula 1 Williams GP Canada – Dopo il piazzamento a punti ottenuto a Monaco, Alexander Albon è pronto a confermarsi anche nel prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il thailandese non vede l’ora di scoprire il potenziale della FW46 a Montreal, tracciato che sulla carta dovrebbe sposarsi con le caratteristiche tecniche e meccaniche della monoposto. A caccia di risposte anche Logan Sargeant, ancora fermo a quota zero punti. Da notare che Williams porterà in pista alcune nuove componenti che dovrebbero sulla carta risolvere la problematica del sovrappeso della vettura.

Albon sul prossimo fine settimana in Canada

“Questo week-end andiamo a correre in Canada e col team conserviamo il bel ricordo del settimo posto dello scorso anno. Arriviamo a Montreal con la forza del primo piazzamento a punti ottenuto a Monaco. Sarà interessante vedere come si comporterà la FW46 su questo tracciato, il quale offre sempre tanti sorpassi e spettacolo. Il tempo giocherà un ruolo importante e speriamo come squadra di massimizzare al meglio questo aspetto. Montreal è una delle mie città preferite e non vedo l’ora di tornarci”.

Sargeant a caccia di punti con la Williams

“Non vedo l’ora di correre il prossimo Gran Premio del Canada. La pista di Montreal è una delle migliori in calendario grazie alla sua combinazione di rettilinei veloci e curve strette. Tutto ciò crea un buon flusso. Questo evento è noto per le sue condizioni meteorologiche imprevedibili e come squadra dovremo essere pronti a qualsiasi evenienza. Speriamo di avere un week-end positivo come squadra”.