Formula 1 | Valsecchi loda la performance di Bearman a Jeddah

Formula 1 Valsecchi Bearman – Tramite il proprio sito “ValseMotori”, Davide Valsecchi ha analizzato la splendida performance messa in mostra da Oliver Bearman nel Gran Premio dell’Arabia Saudita a Jeddah, sottolineando come il pilota inglese della Ferrari Driver Academy sia riuscito ad ottenere il miglior risultato possibile nonostante la poca esperienza a bordo della SF-24.

Un traguardo importante, inatteso alla vigilia del fine settimana, che ha confermato non solo il suo talento, ma anche la bontà della nuova vettura del Cavallino Rampante, apparsa veloce e semplice da mettere a punto.

Bearman, ricordiamo, è salito sulla Rossa per sostituire Carlos Sainz, costretto al forfait per un intervento all’appendice. Un “intoppo” che però non dovrebbe compromettergli la prossima trasferta della stagione in Australia, a Melbourne, in programma tra due settimane sul veloce impianto dell’Albert Park.

Valsecchi e le parole su Bearman a Jeddah

“Bearman ha fatto un capolavoro, mi chiedo dove sarebbe arrivato se avesse avuto a disposizione anche le prove libere del giovedì. Sono certo che si sarebbe qualificato più vicino al vertice della classifica. La prestazione di Bearman dimostra che la Rossa ha fatto un’ottima vettura, probabilmente facile da guidare e da mettere a punto. Se ripenso a Fisichella che nel 2009 ha debuttato con la Rossa dopo il podio di Spa a Monza non andando a punti… Inoltre bisogna dire che questa generazione di piloti giovani, cresciuti con simulatore e telemetria, è sicuramente molto preparata, lo ha dimostrato anche Liam Lawson l’anno scorso facendo spesso meglio di Tsunoda”.