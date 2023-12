F1 | Valsecchi e l’anno di Verstappen: un’arma infallibile pronta a confermarsi nel 2024 [VIDEO]

F1 Valsecchi Verstappen – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, round conclusivo del mondiale 2023 di Formula 1, Davide Valsecchi ha parlato della stagione appena vissuta da Max Verstappen, precisando come l’olandese – grazie anche al potenziale espresso dalla dominante RB19 – si sia rivelato un’arma assolutamente infallibile per tutti i colleghi sulla griglia di partenza.

Sia in qualifica, ma soprattutto in gara (19 vittorie su 22 GP), il Campione del Mondo è sempre stato perfetto, aspetto che gli ha consentito di sfruttare al massimo il lavoro volto in fabbrica dai tecnici diretti da Adrian Newey. Una condizione importante che lui e la squadra proveranno a ribadire anche nel 2024.