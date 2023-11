F1 | Ferrari e la super prestazione in qualifica a Las Vegas: l’analisi di Valsecchi [VIDEO]

F1 GP Las Vegas Ferrari – Al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Davide Valsecchi ha analizzato la splendida performance della Ferrari in Nevada, precisando come la SF-23 – grazie anche alle caratteristiche del tracciato – si sia rivelata una vettura bilanciata e competitivo, aspetto che ha permesso a Charles Leclerc di issarsi al comando della classifica generale dei tempI.

Una condizione importante, attesa soprattutto dai tifosi, che la Rossa cercherà di confermare anche nei 50 giri di gara che andranno in scena domani. Sainz, ricordiamo, dopo la seconda posizione ottenuta in qualifica dovrà scattare dalla 12° casella a causa della penalità di dieci posizioni per la sostituzione della batteria. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina, con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start della terza edizione del GP di Las Vegas.