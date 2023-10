F1 | Valsecchi non ha dubbi dopo le qualifiche di Losail: Perez a rischio per il 2024 [VIDEO]

F1 GP Qatar Valsecchi Perez – Intervenuto a Paddock Live al termine della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Davide Valsecchi ha analizzato il momento di forte difficoltà che sta attraversando Sergio Perez all’interno della Red Bull, precisando come il messicano – dopo il disastro di Suzuka e la clamorosa eliminazione nelle qualifiche di Losail – rischi seriamente di perdere il proprio posto a Milton Keynes per il 2024.

La presenza di Liam Lawson tra le fila della scuderia anglo-austriaca, infatti, pone il messicano in una situazione difficile, soprattutto se le performance al volante della RB19 – vettura dominante con il compagno di scuderia Max Verstappen – dovessero confermarsi non in linea con le aspettative della squadra.

“Checo”, ricordiamo, ha chiuso le qualifiche a Losail in 13° posizione. Appuntamento alle 15.00 di domani per la sessione di Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della Sprint Race di domani (19.30). Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.