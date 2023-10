F1 | Ferrari, che prestazione ad Austin! L’analisi del venerdì di Davide Valsecchi [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti – In attesa delle sessioni Sprint di questa sera, Davide Valsecchi ha analizzato quanto emerso nella qualifica valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come la Rossa – soprattutto con Charles Leclerc – sia riuscita a trovare la chiave di volta giusta per emergere al Circuit of the Americas.

Nonostante la competitività del rivali, il monegasco ha ottimizzato al meglio il potenziale della SF-23, issandosi al comando della graduatoria, in barba a tutti pronostici della vigilia. Una condizione importante che la Scuderia del Cavallino, in cerca di punti importanti per la sfida con Mercedes nel mondiale Costruttori, proverà a confermare anche quest’oggi.

Leclerc, ricordiamo, scatterà davanti a tutti nella gara di domenica, mentre Carlos Sainz si accomoderà in quarta piazza. Appuntamento a stasera per la qualifica Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della Sprint in programma alla mezzanotte di quest’oggi.