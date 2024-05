Formula 1 | Turrini: “Questa è la Ferrari di Vasseur” [VIDEO]

Formula 1 Turrini Ferrari – Intervenuto a Race Anatomy nella serata di ieri, Leo Turrini ha espresso un parere sulla leadership in Ferrari di Frederic Vasseur, precisando come il Manager francese sia riuscito, passo dopo passo, a creare la propria struttura all’interno delle mura di Maranello.

Dopo l’anno di “apprendistato” vissuto nel 2023, dove si è trovato a gestire il lascito dell’ex Team Principal, ovvero Mattia Binotto, il classe ’68 di Draveil ha plasmato la compagine italiana secondo la propria visione, garantendo agli appassionati non solo una quadra forte e granitica, ma anche in grado di approfittare delle imperfezioni della Red Bull.

Una condizione che ha garantito tre primati, due con Carlos Sainz e uno con Charles Leclerc, e una vettura – la SF-24 – finalmente in grado di giocarsela per il vertice. Leclerc, ricordiamo, si è aggiudicato l’ultimo Gran Premio di Monaco davanti ad Oscar Piastri e Sainz. Appuntamento tra due settimane a Montreal per il Gran Premio del Canada.