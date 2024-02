Formula 1 | Test Bahrain, la programmazione di Sky Sport e NOW

E’ la settimana dell’accensione dei motori, e dopo le presentazioni, si torna finalmente in pista. L’avvicinamento al campionato del mondo di Formula 1 2024 entra nel vivo. Da mercoledì a venerdì al Bahrain International Circuit di Sakhir andranno in scena tre sessioni di test ufficiali che vedranno in pista tutte le monoposto dei dieci team, e saranno in diretta su Sky Sport F1 e NOW. Diretta anche sul canale Youtube di Sky Sport, l’account di Tik Tok @skysport e su skysport.it (solo per la sessione mattutina).

Sarà la prima occasione per vedere all’opera piloti e scuderie che si giocheranno il titolo mondiale 2024, a partire dal Gran Premio del Bahrain, il prossimo 2 marzo. Tutte le 24 tappe della stagione di Formula 1 2024 saranno in diretta su Sky e NOW. La ventiquattro ore di test (otto al giorno per tre giorni) di Sakhir sarà raccontata da Carlo Vanzini e Matteo Bobbi mentre Mara Sangiorgio sarà la pit reporter. Durante tutta la tre-giorni ci saranno incursioni a sorpresa in cabina di commento degli altri elementi della squadra F1 Sky, di addetti ai lavori e di tanti personaggi appassionati di motori.