Formula 1 | Williams-Sargeant, Vowles ribadisce la fiducia della squadra

Formula 1 Williams Sargeant – Nonostante lo scetticismo generale, provocato dai tanti alti e bassi registrati nel corso del 2024, James Vowles ha ribadito la fiducia della Williams nei confronti di Logan Sargeant, precisando come il pilota statunitense sia finalmente pronto a spiccare il “volo” dopo l’anno di apprendistato appena concluso con la FW45.

Nonostante le tante opzioni presenti sul mercato, tra cui quella riconducibile a Mick Schumacher, il Team Principal della scuderia con base a Grove ha voluto dare forza all’investimento portato avanti sul talento a stelle e strisce, regalandogli una nuova opportunità per il 2024.

Qualcosa che Sargeant dovrà sfruttare al meglio, visto che l’obiettivo della Williams – dopo l’anno di assestamento appena concluso – è quello di ambire nel più breve tempo possibile alle posizioni di vertice della classifica.

Le parole di Vowles sulla conferma di Sargeant

“Avevamo altre opzioni e potevamo fare diverse scelte, ma abbiamo investito su Logan e intendiamo continuare con lui. Personalmente credo molto nel suo talento e nella sua voglia di emergere. E’ tremendamente veloce quando riesce a mettere tutto insieme e adesso ha solo bisogno di un ambiente dove possa crescere e maturare come tutti speriamo”.

“Merita un’altra opportunità. Non ho alcun dubbio nell’investimento che abbiamo fatto. Io stesso mi sono laureato 25 anni fa e mi sono state date opportunità per crescere. Ho commesso alcuni errori terribili lungo il percorso che mi hanno formato. Mi hanno aiutato a diventare ciò che sono oggi. Una situazione simile si potrà verificare anche con Logan. Ha debuttato in Formula 1 con pochi chilometri alle spalle e si è trovato come compagno di squadra un pilota di talento come Alexander Albon. Gli serviva del tempo e penso che adesso abbia capito”.

“Sente meglio la pressione e da metà stagione in poi si è trovato spesso a battagliare per la zona punti. La macchina non è stata continua, ma ha fatto ciò che doveva. Può crescere e anche tanto nel 2024”.

Sargeant, lo score dell’annata

Dopo una prima parte di stagione molto difficile, Sargeant è riuscito a crescere insieme alla vettura, arrivando spesso in Q3 e nella zona vicina alla top ten. Uno score che gli ha permesso, nonostante i tanti incidenti dall’estate in avanti, si confermare il sedile per il 2024. Un attestato di fiducia importante da parte della squadra, ma che il pilota statunitense dovrà ripagare con delle prestazioni all’altezza delle aspettative.