Formula 1 | Steiner impressionato da Nico Hulkenberg

Dopo tre anni di inattività e qualche gara occasionale, sostituendo piloti affetti da Covid, Nico Hulkenberg è tornato in pianta stabile in Formula 1 come titolare nella Haas. Una scelta che ha creato parecchie polemiche, visto l’appiedamento di Mick Schumacher, al quale probabilmente non è stato dato abbastanza tempo. Guenther Steiner però lo ha sempre detto: il team ha bisogno di piloti di esperienza che possano sopperire ai problemi della vettura, ed effettivamente l’esperto tedesco non ha al momento deluso, e il rinnovo di contratto sembra essere sempre più vicino.

“Sono rimasto piuttosto impressionato – ha detto il team principal della Haas, citato da Motorsport.com. Lo abbiamo preso per un motivo, perché sappiamo che potesse guidare bene una macchina da corsa, il dubbio ovviamente riguardava i tre anni di stop da pilota a tempo pieno, quindi pensavamo ci volesse del tempo per recuperare. Non ci ha messo molto, è stato pronto sin dal primo giorno, ma anche al livello umano cerca di aiutare la squadra ed è quello che volevamo, ossia esperienza, l’ho sempre detto. E’ stato sei o sette volte in Q3, non è così male, e ha conquistato anche nove punti, quindi è stato molto bravo in gara”.

“La vettura non è molto competitiva, quindi bisogna lavorarci su, e i problemi non sono certamente i piloti. La squadra è molto contenta di Nico, anche sotto l’aspetto personale. Mi ha sorpreso quanto si sia integrato bene nel team, ma ancora una volta stiamo parlando di esperienza, è un qualcosa che ha sempre fatto. Affronta le gare nel modo giusto, si impegna come dovrebbe senza cercare di esagerare. Sa esattamente cosa deve fare e che ci sia bisogno di un po’ di tempo”.