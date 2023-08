Formula 1 | Mercedes, c’è la soluzione per i rimbalzi di Spa?

La prima parte del campionato della Mercedes si è concluso con il quarto posto di Hamilton a Spa, staccato di ben 49 secondi da Verstappen. Russell invece ha chiuso in sesta posizione, a più di un minuto dal campione del mondo olandese. Un distacco importante per una W13 che ha sofferto e non poco di rimbalzo/bouncing nello storico tracciato in mezzo alle Ardenne. Stando a quanto riferito da Toto Wolff, team principal della Mercedes, questo fenomeno è tornato per via di una configurazione del fondo vettura, e visti gli aggiornamenti costanti, forse bisognerà studiare un modo per far sì che questo problema non si ripresenti nel prossimo futuro.

“Dobbiamo analizzare quanto accaduto a Spa – ha ammesso Toto. Stiamo lavorando duramente per portare gli aggiornamenti gara dopo gara, e dobbiamo toglierci il cappello nei loro confronti. Il fondo probabilmente è stato il motivo che ha creato bouncing, ma lo vedremo nei dati. Bisogna mettere a punto qualcosa perché credo che la direzione intrapresa da qualche mese sia quella giusta. Spa per noi è stata una gara orribile nel 2022, mentre quest’anno prima dell’ultima sosta eravamo in sei, compresi Hamilton e Russell, in otto secondi, quindi capisci di aver fatto un passo in avanti, ma poi hai anche il pilota migliore, il quale ha dato quel qualcosa in più”.

