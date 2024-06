Formula 1 | Alpine, licenziato il direttore delle operazioni Rob White

Formula 1 Alpine White – Prosegue la ristrutturazione interna del team Alpine dopo le difficoltà emerse all’inizio di questo campionato.

Tramite una breve dichiarazione rilasciata alla BBC nella giornata di venerdì, la compagine transalpina ha ufficializzato l’addio di Rob White, ex Direttore delle Operazioni all’interno dello stabilimento britannico di Enstone, chiudendo di fatto una collaborazione che andava avanti da ben vent’anni.

White, infatti, è entrato in Renault nell’ormai lontano 2004 e da quel momento in poi ha sempre occupato un posto di rilievo all’interno della struttura tecnica e organizzativa del team (l’ultima mansione veniva ricoperta dal 2016). L’inglese, classe ’65 ha ricevuto la lettera di licenziamento da Bruno Famin, attuale Team Principal, solo pochi giorni fa, anche se la notizia era nell’aria da diversi mesi, visto l’arrivo in squadra di John Woods dalla McLaren.

Alpine, la nota sull’addio di White

“Come parte della più ampia ristrutturazione operativa del team, possiamo confermare la partenza di White. Il team è grato per l’impegno profuso da Rob durante la sua lunga carriera sia a Enstone che a Viry-Chatillon, dove ha guidato il progetto del motore vincitore del campionato nel 2005 e nel 2006. Gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri”,