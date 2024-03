Formula 1 | Sainz, abbracci e fatica al termine del GP d’Australia [VIDEO]

F1 GP Australia – Abbracci e fatica, tanta fatica, per Carlos Sainz al termine dell’ultimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A pochi giorni dall’intervento all’appendice che l’ha tenuto ai box a Jeddah, lo spagnolo è riscuoto ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio a Melbourne, scrivendo di fatto una pagina storica della propria carriera in F1.

Sainz, ricordiamo, si è imposto su Charles Leclerc e Lando Norris al termine di una corsa gestita alla perfezione, nonostante una forma fisica ancora non perfetta. Quarto posto per Oscar Piastri, seguito da Sergio Perez, Fernando Alonso, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Gli ultimi due piazzamenti in zona punti sono andati invece a Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Costretti al ritiro Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell. Appuntamento tra due settimane a Suzuka per il Gran Premio del Giappone.