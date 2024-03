Formula 1 | Verstappen ko in Australia: si interrompe una striscia di 44 gare a punti [VIDEO]

F1 GP Australia Verstappen – Clamoroso colpo a vuoto di Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la splendida pole position ottenuta nelle qualifiche di ieri, l’olandese è stato costretto al ritiro questa mattina per un problema al freno posteriore sinistra, andato dapprima in blocco – probabilmente a causa di una noia al brake by dire – e successivamente in fiamme.

Un episodio che si è verificato al giro 4 e che ha permesso a Carlos Sainz, già leader in quel momento del GP, di scappare letteralmente via e di garantirsi i decimi necessari per il terzo primato della carriera. A causa dei danni al fondo e al cestello provocati dalle fiamme, ricordiamo, il campione del mondo in carica ha dovuto ritirare l’auto.

Un qualcosa che non avveniva dal GP d’Australia andato in scena nel 2022. Da quel momento in poi Verstappen era riuscito a inanellare una serie di 44 risultati consecutivi in zona punti, lasciando solamente le “briciole” agli avversari. Prossimo appuntamento tra due settimane a Suzuka per il Gran Premio del Giappone.