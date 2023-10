F1 | Ferrari, doppio colpo nelle qualifiche del GP Messico

F1 GP Messico Ferrari – La Scuderia Ferrari ha conquistato l’intera prima fila nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico che prenderà il via domani alle 14 locali (21 CET) all’ Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati straordinari nel primo tentativo del Q3 andando a stabilire due tempi che sono risultati inarrivabili per tutti gli avversari. Per la Scuderia – che aveva già monopolizzato la prima fila in Messico nel 2019 con Charles e Sebastian Vettel – si tratta della pole position numero 248, mentre oggi è arrivata la 69ª doppietta in qualifica. per Leclerc, alla seconda pole consecutiva – come già Carlos a Monza e Singapore – si tratta della numero 22, che lo pone a una sola lunghezza da Niki Lauda nella storia della Scuderia. Per Charles quello di domani sarà il centesimo Gran Premio disputato con la Ferrari.

La qualifica. Le SF-23 hanno passato la prima fase con gomme Medium, mentre in Q2 c’è stato qualche brivido in più per Carlos che è passato come nono dopo aver trovato traffico nel suo secondo tentativo. Sia Leclerc che Sainz sono però arrivati in Q3 nelle migliori condizioni possibili, con due treni nuovi ciascuno di pneumatici Soft. Al primo tentativo le Ferrari sono andate in pista quasi subito ed entrambi i piloti sono riusciti a mettere le gomme nella perfetta finestra di esercizio centrando 1’17”166 con Charles e 1’17”233 con Carlos, tempi imbattibili per tutti nel secondo giro lanciato, che hanno regalato alla Scuderia il miglior sabato della stagione.

La gara. In vista del Gran Premio di domani il tema della gestione pneumatici sarà ancora una volta estremamente importante. Nel corso delle tre sessioni di libere c’è stato modo di verificare il comportamento della SF-23 con le varie mescole, e ora sarà necessario preparare tutti gli scenari possibili. Da percorrere ci sono 71 lunghissimi giri, ma la Scuderia li affronterà cominciando dalla miglior posizione sulla griglia.