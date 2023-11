Formula 1 | Russell entusiasta della sfida con la Ferrari per il secondo posto nel Costruttori

Formula 1 GP Abu Dhabi Russell – George Russell non vede l’ora di scendere in pista a Yas Marina per il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nel classico incontro con i media del giovedì, l’inglese ha raccontato le proprie aspettative per il fine settimana, precisando come l’obiettivo della squadra sia quello di ottimizzare il potenziale della W14, così da mantenere il secondo posto nel mondiale Costruttori dagli assalti della Ferrari.

“Siamo entusiasti di questa sfida ravvicinata con la Ferrari”, ha affermato il pilota inglese. “Preferisco condurre che inseguire in queste situazioni, anche se i quattro punti di vantaggio non sono tanti. La Ferrari lo scorso anno è stata molto competitiva su questa pista, ma adesso ci sono tante variabili da prevedere e non è semplice avere un’idea sul rendimento delle vetture”.

“Loro sono quasi sempre competitivi in qualifica e credo che lo saranno anche a Yas Marina, ma in gara la situazione potrebbe rivelarsi diversa”, ha proseguito. “Come Mercedes non abbiamo mai ottimizzato il potenziale a nostra disposizione. Quest’anno abbiamo avuto un buon passo in certe circostanze, ma poi in gara non abbiamo mai ottenuto i risultati che avremmo meritato e dobbiamo capire perché”.