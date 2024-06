Formula 1 | Red Bull, Verstappen in Austria da sfavorito?

F1 GP Austria Red Bull – Week-end frenetico per la Red Bull a Spielberg, teatro del prossimo Gran Premio d’Austria, 11° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Davanti al pubblico di casa e alla consueta marea “oranje” che si appresta ad occupare le tribune del Red Bull Ring, Max Verstappen cercherà di confermarsi al comando della classifica dei tempi, pur consapevole che la sfida con McLaren, Mercedes e Ferrari si rivelerà combattuta e complessa, visto che il format Sprint aggiungerà nuove variabili a quelle già emerse nelle ultime tre trasferte del campionato.

Verstappen, nuovi “straordinari” in Austria?

“In questo fine settimana torna la Sprint, un format frenetico e sempre molto impegnativo per noi. È importante mettere subito a punto il set-up della vettura soprattutto perché qui in Qualifica si è tutti molto vicini. La pista si presta a molti sorpassi, quindi sono sicuro che sarà un weekend emozionante. La squadra si è comportata bene qui l’anno scorso, quindi spero in questo fine settimana di poter rendere di nuovo orgogliosi i tifosi e di portare a casa un’altra vittoria”.