F1 | Alonso non pensa al ritiro: “Amo le corse, spero non sia l’ultima stagione”

In occasione dello Gran Premio Storico di Monaco, disputato la scorsa domenica sul tracciato cittadino del Principato, e a pochi giorni dalla ripresa della stagione di Formula 1, che avverrà questo weekend a Miami, dove il Circus torna in pista dopo oltre un mese di pausa, Fernando Alonso è tornato a parlare del proprio futuro lasciando intendere come l’idea di un ritiro a fine campionato non sia ancora una priorità.

Il pilota spagnolo, tra i più longevi e competitivi del Circus, ha condiviso riflessioni personali che raccontano non solo la sua carriera ma soprattutto il legame profondo con il mondo delle corse.

“Amo quello che faccio”, ha riferito Alonso in un’intervista rilasciata al canale ufficiale dell’evento monegasco. “Amo le corse – ha proseguito il due volte iridato – Ho fatto la mia prima gara quando avevo tre anni, e ora ne ho 44, quindi 41 anni della mia vita li ho passati al volante”. Parole che fotografano con estrema chiarezza una passione radicata, capace di resistere al tempo e alle trasformazioni di uno sport sempre più esigente.

Alonso, due volte campione del mondo, rappresenta oggi una figura di riferimento non solo per esperienza, ma anche per mentalità. In un’epoca dominata da giovani talenti, il talento dello spagnolo non risente dell’avanzare dell’età, grazie a una preparazione meticolosa e a una motivazione che sembra non diminuire, ma in questa stagione si è dovuto scontrare con le difficoltà dell’Aston Martin che pongono la squadra di Silverstone tra le ultime in griglia. Nelle prime tre gare della stagione, Alonso ha raccolto due ritiri, negli appuntamenti di Melbourne e di Shanghai per problemi di affidabilità, e un 18° posto ottenuto a Suzuka nell’ultima gara prima della pausa.

“Quindi, nel momento in cui dovrò smettere di correre, sarà una decisione molto difficile da accettare”. Una frase, quello pronunciata dallo spagnolo che affronta con cautela il ritiro e soprattutto con grande consapevolezza, che racchiude il peso emotivo di una scelta inevitabile ma ancora lontana nella percezione del pilota. Per Alonso, infatti, la fine della carriera non rappresenta solo un passaggio professionale, ma una vera e propria svolta esistenziale.

Nel prosieguo dell’intervista, lo spagnolo ha chiarito ulteriormente il proprio stato d’animo, lasciando aperta la porta a un futuro ancora in pista: “Solo il tempo lo dirà. Lo sentirò. Al momento, non sento che sia ancora il momento. Mi sento competitivo, mi sento motivato, mi sento felice quando guido. Quindi, sì, spero non sia l’ultima stagione”.

Finché continuerà a provare entusiasmo, Alonso sembra intenzionato a restare protagonista. Un messaggio chiaro anche per il mondo della Formula 1, dove la sua presenza rappresenta ancora un valore aggiunto in termini di esperienza e carisma.

Il futuro di Fernando Alonso resta dunque un’incognita affascinante. Ma una cosa appare certa: finché il motore della passione continuerà a spingerlo e ad andare a pieni giri, sarà difficile immaginare la Formula 1 senza uno dei suoi interpreti più importanti e talentuosi.