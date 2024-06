F1 | Ricciardo inizia a preparare le valigie: è Lawson la scelta di Marko

Liam Lawson sembra destinato a sostituire Daniel Ricciardo nel team junior della Red Bull, Racing Bulls, per il 2025. Il pilota australiano nel weekend a Barcellona, ha ammesso di essere nervoso per il suo sedile nel team di Faenza oltre il 2024.

“È dura perché non c’è davvero una sola cosa dietro una decisione. Ce ne sono così tante, può essere molto faticoso”.

Uno di questi fattori per Ricciardo è che se il proprietario del team Red Bull non può offrire al suo pilota di riserva Liam Lawson, un sedile a tempo pieno per il 2025, è libero di firmare altrove. Non a caso ci sono voci di colloqui di Lawson con la Sauber, di proprietà di Audi.

A fare chiarezza, ci pensa Helmut Marko, il quale considera già Liam Lawson un pilota RB, al fianco di Yuki Tsunoda.

“L’obiettivo con Daniel era quello di essere preso in considerazione per la Red Bull Racing in caso di prestazioni eccezionali. Quel posto ora appartiene a Sergio Perez, quindi quel piano non è più valido. Dobbiamo inserire presto un giovane pilota. Sarebbe Liam Lawson”.